Zabrakło centymetrów. "Lewy" mógł zostać bohaterem w końcówce! Jest nagranie

Nieszczególnie okazale wypadł pierwszy w nowym sezonie LaLiga mecz "Dumy Katalonii". FC Barcelona mierzyła się z Rayo Vallecano i swoją postawą, a w zasadzie głównie brakiem skuteczności, rozczarowała.

Robert Lewandowski bez gola w debiucie ligowym w FC Barcelona

Winić za taki stan rzeczy nie powinno się Roberta Lewandowskiego, który był aktywny i mimo braku wielu dokładnych podań, sam stworzył sobie kilka okazji na gola. Jedne z najlepszych w samej końcówce spotkania.

W 82. minucie Lewandowski znalazł się w polu karnym, zamarkował strzał czym zgubił obrońcę, popchnął piłkę bliżej środka boiska i uderzył w kierunku dalszego słupka. Futbolówka minimalnie minęła słupek.

"Lewy" robił co mógł i także trzy minuty później złożył się do groźnego strzału. Było to zaraz po tym jak dośrodkował Aubameyanga. Jego strzał wybił obrońca. "Lewy" jeszcze dobijał, ale znów tylko obok bramki.

