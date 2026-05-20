"Za sukcesem mężczyzny stoi kobieta". Na Lewandowską spadły gromy. Oto prawda

"Nie wiem, czy słowa są w stanie naprawdę oddać to, co dziś czujemy. Barcelona dała nam więcej, niż mogliśmy sobie kiedykolwiek wyobrazić. Emocje, które pozostaną z nami na zawsze, niesamowici ludzie i wspomnienia, których nie da się opisać słowami. Kiedy dziś patrzę na Roberta, nie widzę tylko jednego z najwybitniejszych piłkarzy w historii. Widzę człowieka, który każdego dnia oddawał się temu klubowi całym sercem. Kogoś, kto nigdy nie zwalniał tempa, nigdy nie poprzestawał na tym, co osiągnął, i zainspirował miliony ludzi. Jestem z ciebie bardzo dumna! Dziękujemy Barcelonie za ten najpiękniejszy rozdział i za to, że sprawiła, że czuliśmy się tu jak w domu. Nie żegnamy się... tylko do zobaczenia wkrótce" - napisała Anna Lewandowska w dniu, w którym jej mąż rozegrał ostatnie spotkanie w koszulce Barcelony na Camp Nou.

Gospodarze pokonali 3:1 Real Betis. Kapitan reprezentacji Polski za moment stanie się wolnym zawodnikiem i na zasadzie wolnego transferu zwiąże się z nowym pracodawcą. Wiele mówi i się o przenosinach do Arabii Saudyjskiej czy MLS.

Tak żona zmieniła Lewandowskiego. Powtórzył to kilka razy. "Ania mnie kontroluje"

W gąszczu tysięcy podziękowań, słów wdzięczności, podziwu i reakcji po niedzielnym wydarzeniu na InstaStories żony Lewandowskiego pojawił się wpis o treści: "To takie wzruszające. Za każdym sukcesem mężczyzny stoi Kobieta. Wielka kariera Lewciu. Piękny czas". Nie były to słowa napisane przez Lewandowską, jednak z jakiegoś powodu udostępniła je na swoim profilu.

Wielu kibiców - szczególnie na platformie X i Facebooku - skrytykowało celebrytkę za to, że akurat w tak ważnym i historycznym dla swojego męża dniu na pierwszy plan wynosi własne zasługi oraz poniekąd przypisuje to, co na boisku osiągnął napastnik Barcelony. Niektórych komentarzy nie warto cytować, inne są bardziej merytoryczne. Znaleźli się internauci, którzy stanęli w obronie Anny Lewandowskiej, jednak wydaje się, że negatywnych opinii jest zdecydowanie więcej.

Ale zastanówmy się. Czy udostępnione przez Lewandowską słowa w tym kontekście są tylko wyświechtanym sformułowaniem, mającym na celu podkreślenie własnego wkładu w sukces męża? A może jest w nim ziarenko prawdy i faktów? Wydaje się, że nie ziarenko, a nawet zasiane pole.

W wywiadach sprzed kilkunastu lat sam piłkarz opowiadał, że na początku kariery jego świadomość żywieniowa nie stała na zbyt dużym poziomie. Przez to po meczach i treningach jego organizm był zmęczony, nie potrafił odpowiednio zregenerować się w krótkim czasie. Dopiero dieta wprowadzona i kontrolowana przez żonę przyniosła rezultaty, na których Lewandowski zbudował swoją nienaganną fizyczność. Przez całą karierę nie doznał poważniejszej kontuzji, zawsze błyskawicznie potrafił wrócić do zdrowia.

- Miałem problemy, byłem zmęczony, ale gdy zmieniłem sposób odżywiania, to czuję się lepiej. Ania kontroluje mnie na co dzień, czuję różnicę. Patrzy, jak mój organizm się zachowuje i ta współpraca przynosi korzyści dla obu stron - opowiadał kapitan naszej kadry w 2015 roku, cytowany przez "Pudelka".

Małżonka wiedziała, w jaki sposób pokierować organizmem męża tak, aby jak najlepiej przygotować jego ciało do rywalizacji na boisku. - Dwanaście lat temu zaczęliśmy zmieniać wiele rzeczy. Na przykład jakość snu: odpowiedni materac, brak niebieskiego światła i właściwe jedzenie przed snem. Dieta ogólnie: unikamy laktozy, mąki pszennej, białego cukru i smażonych potraw. Imbir i cynamon dodają energii. Ponadto po treningu pijemy sok z czerwonych buraków - opowiadała Lewandowska pięć lat później.

Popularna trenerka fitness stała się ekspertem w zakresie żywienia. Nawet w szczegółach, taki jak kolejność przyjmowania posiłków bogatych w węglowodany, białka, tłuszcze itd. - Dlaczego zaczynam od deseru? Słodycze trawione są szybko. Podobnie jest z zupą. Ale mięso potrzebuje więcej czasu. Gdybym jadł słodycze na końcu i mieszał je w żołądku z proteinami, to proces trawienia nie przebiegałby tak, jak powinien. Zresztą nie jem deseru codziennie. Tylko raz, góra dwa razy w tygodniu - mówił swego czasu Robert Lewandowski w wywiadzie dla niemieckiego "Muenchner Merkur".

Wraz z upływem czasu dieta 37-letniego napastnika ewoluowała. - Nie myślę o jedzeniu w kategoriach: czy mi szkodzi, tylko raczej, jak się po nim czuję. Teraz zwracam uwagę przede wszystkim na jakość produktów. Nie jest tak, że uwielbiam fast foody. Po tylu latach człowiek się od takich rzeczy odzwyczaja (...) Oczywiście czasami zjem pizzę czy coś innego. Wszystko jest dla ludzi, ale w granicach rozsądku. Nadal muszę na to zwracać uwagę, choć już nie aż tak bardzo jak wcześniej - opowiadał w grudniu zeszłego roku w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Tak czy inaczej fundamenty postawiła jego żona.

Być może nie za każdym sukcesem mężczyzny stoi kobieta, ale w przypadku Lewandowskich śmiało można powiedzieć, że Anna miała przełomowy wpływ na fizyczną formę jednego z najlepszych napastników w historii futbolu. I w tym kontekście stoi za jego sukcesem. Jeśli dodamy do tego uporządkowane życie rodzinne, żona stworzyła przestrzeń, w której Robert mógł w pełni poświęcić się pracy. Ta doprowadziła go na sam szczyt, co jest już wyłącznie jego osobistym sukcesem.

Robert Lewandowski, Anna Lewandowska

Anna Lewandowska

Anna Lewandowska, Gala Mistrzów Sportu





