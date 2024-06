Za Polakami poniedziałkowy trening. Dobre wieści w sprawie Lewandowskiego

To dość niecodzienna sytuacja, by po porażce reprezentacji Polski czuć było tak duży entuzjazm. Postawienie się Holendrom zadziałało jednak dobrze zarówno na samą drużynę, jak i ekspertów czy kibiców. Ci ostatni najmocniej żyją obecnie stanem zdrowia Roberta Lewandowskiego. Kapitan biało-czerwonych ze względu na kontuzję nie pomógł kolegom w starciu z "Oranje". I choć podczas poniedziałkowego treningu 35-latek nie dołączył do grupy, sesja przyniosła dobre wieści.