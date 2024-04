Na razie zawodnicy są w swoich klubach, muszą jeszcze dograć sezon. Ligowe spotkania rozplanowane są właściwie do końca maja. Kibice z uwagą zerkają głównie na Roberta Lewandowskiego , który jest przecież kapitanem i trzonem reprezentacji, a dodatkowo ważnym ogniwem w taktyce Xaviego Hernandeza. W Barcelonie prezentuje świetną formę, w lutym odebrał statuetkę dla najlepszego piłkarza miesiąca w La Lidze. Lecz nie tylko to nastraja pozytywnie przed Euro.

Świetna statystyka Roberta Lewandowskiego przed meczami na Euro. Trzy obiekty, na każdym gole

Przed transferem do Barcelony Robert Lewandowski długo grał w Niemczech, najpierw w Borussii Dortmund (2010-2014), a potem w Bayernie Monachium (2014-2022). Fakt ten ma być atutem reprezentacji Polski w meczach grupowych, a potem - kto wie - może także w dalszych etapach. "Lewy" doskonale zna niemieckie boiska, czuł się tam jak ryba w wodzie, a to może dodać mu pewności w starciach z wymagającymi przeciwnikami.

Portal Meczyki.pl wziął pod lupę statystyki polskiego napastnika. Zauważono i ogłoszono, że na każdym z trzech obiektów, na których to zagra nasza kadra, Lewandowski strzelał gole. W Hamburgu, gdzie zorganizowane zostanie spotkanie z Holandią, wystąpił 9-krotnie i zdobył 5 bramek. W Berlinie (miejsce pojedynku z Austrią) występował w 13 meczach i 8 razy trafiał do bramki. Najbardziej optymistycznie wygląda, rzecz jasna, statystyka z obiektu z Dortmundu, na którym "Lewy" wybiegał na murawę 105 razy, strzelając 69 goli. To właśnie na stadionie Borussii odbędzie się ostatnie spotkanie fazy grupowej ME, Francja - Polska.