Jeszcze dwa miesiące pozostały do końca obecnego kontraktu Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną. Co prawda sam Joan Laporta wielokrotnie podkreślał, że chciałby przedłużyć umowę z doświadczonym napastnikiem, ale na dzień dzisiejszy ten scenariusz wydaje się mało prawdopodobny.

Więcej wskazuje na to, że latem Robert Lewandowski opuści Barcelonę i pod koniec swojej kariery wybierze inny kierunek. Nowy klub dla "Lewego" jest przedmiotem dużych medialnych spekulacji od kilku miesięcy. W ostatnim czasie giełda z nazwami klubów, gdzie może trafić Polak, mocno jednak przyspieszyła.

"Potwierdzenie z Hiszpanii". Już wiedzą, gdzie chce grać Lewandowski

W mediach głośno przede wszystkim o zainteresowaniu ze strony włoskiego kierunku. Kapitana reprezentacji Polski widzieliby chętnie działacze AC Milan i Juventusu, czyli dwóch potęg Serie A. Według dziennikarzy "Tuttosport" Lewandowski w przypadku włoskiego kierunku jest zdecydowany na jedną opcję.

"Mamy potwierdzenie z Hiszpanii: Lewandowski widzi się w Juventusie. Polski napastnik woli klub z Turynu" - informują Włosi na czwartkowej okładce gazety.

W samym artykule działacze potwierdzają wcześniejsze spekulacje o ofercie, jaką działacze Starej Damy będą w stanie zaoferować Lewandowskiemu. Polak mógłby liczyć na zarobki rzędu 6 milionów euro za sezon plus bonusy.

Co ważne, dziennikarze "Tuttosport" są przekonani, że zaawansowany jak na piłkarza wiek Lewandowskiego nie jest przeszkodą dla szefów Juventusu. "Jego parametry fizyczne i wydolnościowe nadal są doskonałe" - czytamy.

W najbliższym czasie Zahavi ponownie ma przylecieć do Włoch, tym razem już tylko na spotkanie z działaczami Juventusu (wcześniej widział się też z szefostwem AC Milan), by ustalić szczegóły potencjalnego kontraktu dla Polaka.

Oprócz włoskich gigantów zainteresowanie podpisania umowy z doświadczonym napastnikiem wyrażają też szefowie innych klubów. Ostatnio Sebastian Staszewski, autor książki "Lewandowski Prawdziwy", mówił dla weszlo.com, że Polak na poważnie ma rozważać przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej i grę dla jednego z tamtejszych zespołów.

