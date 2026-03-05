!criticalCSS &&

Z Niemiec nadeszły wieści ws. Kane'a, kluczowa informacja dla Lewandowskiego. Trener potwierdza

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Rekord Gerda Mullera dotyczący zdobycia największej liczby goli w Bundeslidze w jednym sezonie przetrwał blisko pół wieku - aż w końcu w 2021 roku pobił go Robert Lewandowski, osiągając pułap 41 trafień. Rezultat Polaka może jednak niebawem zostać "przeskoczony" - a ambicję w tym względzie ma Harry Kane. Tymczasem Anglik doznał kontuzji, co nieco skomplikuje jego zamiar...

Robert Lewandowski w koszulce FC Barcelony i Harry Kane w stroju Bayernu Monachium
Robert Lewandowski i Harry Kane

Rekord Gerda Mullera, który w sezonie 71/72 zdobył 40 goli w rozgrywkach Bundesligi, wydawał się przez bardzo długi czas absolutnie nie do ruszenia - aż w Niemczech pojawił się Robert Lewandowski.

Napastnik po wielu znakomitych sezonach za Odrą - najpierw w barwach Borussii Dortmund, a następnie Bayernu Monachium - ostatecznie w trakcie kampanii 20/21 złamał "zaklętą" barierę zdobywając o jedno trafienie więcej od Mullera. Wynik Polaka może zostać jednak przebity już po zaledwie pięciu latach...

Wielką ambicję w tym kierunku wykazuje Harry Kane, który obecnie w niemieckiej ekstraklasie ma już na swym koncie 30 bramek. Sytuacja Anglika jednak teraz znacznie się skomplikowała...

Harry Kane z kontuzją. Trener Bayernu oficjalnie potwierdził

W czwartkowe przedpołudnie podczas konferencji prasowej przed meczem z Borussią Moenchengladbach trener Bayernu Monachium, Vincent Kompany, przyznał, że nie będzie mógł skorzystać z pomocy m.in. swego najlepszego snajpera w potyczce ze "Źrebakami".

"Hiroki Ito nie zagra, Alphonso Davies nie zagra i Harry Kane nie gra. Uderzył się w łydkę i jeszcze nie doszedł do siebie. To tylko stłuczenie, na razie nic poważnego, ale potrzebowalibyśmy jeszcze jednego dnia, żeby mógł wyzdrowieć. Jesteśmy o to spokojni. Oczywiście wolelibyśmy, żeby Harry grał, ale takie rzeczy się zdarzają" - przyznał szkoleniowiec, którego cytuje oficjalny serwis "Die Roten".

Bundesliga: Harry Kane wróci do gry na hit z Bayerem. Czy starczy mu czasu, by pobić rekord Lewandowskiego?

Mecz Bayernu z Borussią zaplanowano na 6 marca na godz. 20.30. Tymczasem Kane'a obejrzymy zapewne w akcji najwcześniej w najbliższy wtorek w potyczce z Atalantą Bergamo w Lidze Mistrzów. Do zmagań ligowych może powrócić zaś 14 marca podczas hitu z Bayerem Leverkusen.

Do końca sezonu - nie licząc już starcia ze "Źrebakami" - zagra dziewięć spotkań w Bundeslidze, w których Kane musiałby zdobyć 12 goli, aby przebić "Lewego". Brzmi jak wymagające zadanie, ale kapitan reprezentacji Anglii w samych ostatnich czterech współzawodnictwach w tych rozgrywkach odnotował... cztery dublety. Szykują się ciekawe tygodnie...

Arkadiusz Milik
Serie A

Dwóch piłkarzy w strojach klubowych znajduje się obok siebie, jeden w czarnej koszulce z numerem 9, drugi tyłem w granatowo-bordowej koszulce z napisem Lewandowski oraz numerem 9.
Piłkarz w koszulce FC Barcelony z uniesionymi rękami w geście modlitwy, w tle rozmyty stadion. W prawym górnym rogu wstawione okrągłe zdjęcie innego piłkarza w czerwonym stroju.
Dwóch mężczyzn ubranych w sportowe stroje piłkarskie, jeden z nich unosi rękę w geście triumfu, a drugi patrzy w bok z poważnym wyrazem twarzy.
