Yamal "zadrwił" z Lewandowskiego. Wszystko nagrali. Tak potraktował Polaka

Rafał Sierhej

Robert Lewandowski przełamał swoją krótką strzelecką niemoc w spotkaniu rewanżowym 1/8 finału Ligi Mistrzów z Newcastle. Polak wpakował ekipie z drugiej połowy tabeli Premier League dublet. Dzięki temu do spotkania z Rayo w La Liga podejdzie w dobrym nastroju. Ten z pewnością dopisywał Lamine Yamalowi na sobotnim treningu. Nastolatek w pewnym momencie "zadrwił" z Polaka, wymyślając mu nową ksywkę.

Lamine Yamal i Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w 2026 roku generalnie daleki jest od swojej optymalnej dyspozycji. Polak w większości meczów się męczył, był nieskuteczny i nie pomagał zbytnio w rozegraniu piłki. Być może napastnik reprezentacji Polski czekał na jeden moment, który okaże się przełamaniem.

Jeśli faktycznie tak miałoby być, to spotkanie rewanżowe Ligi Mistrzów z Newcastle United jawi się jako idealny przykład takiego meczu. Lewandowski zagrał w nim nieco niespodziewanie, bo większość mediów stawiało na to, że od początku wystąpi Ferran Torres. Flick zaufał jednak Polakowi.

Nowy pseudonim Lewandowskiego. Tak Yamal go nazwał

Lewandowski za zaufanie odpłacił się trenerowi dubletem, dzięki któremu mógł z uśmiechem na ustach opuszczać Camp Nou ze świadomością dobrze wykonanego zadania. Podobnych słów z pewnością można użyć w kontekście Lamine Yamala. Hiszpan wykorzystał karnego i asystował Lewandowskiemu.

Dobry nastrój udzielił się "dziesiątce" Barcelony na sobotnim treningu. W pewnym momencie zaczął bowiem wołać do trenera, aby ten przywołał Lewandowskiego słowami "El abuelo, abuelo", czyli "dziadku, dziadku". Całej sytuacji towarzyszył oczywiście bardzo pozytywny nastrój.

Mężczyzna w granatowej kurtce na pierwszym planie z poważnym wyrazem twarzy, w prawym górnym rogu okrągłe wstawienie prezentujące piłkarza w stroju FC Barcelony poprawiającego opaskę kapitana.
Robert Lewandowski zaskoczył Hansiego Flicka po meczu z Getafe
Grupa piłkarzy w niebiesko-bordowych strojach świętuje sukces na murawie stadionu, otoczeni kibicami na trybunach, atmosfera radości i koleżeństwa.
Lamine Yamal (pierwszy z lewej) może rozegrać przeciwko PSG nawet pełne 90 minut
Piłkarz w koszulce FC Barcelony z dłoniami przy twarzy w wyrazie rozczarowania lub smutku, w tle rozmazane sylwetki zawodników, w prawym górnym rogu okrągła wstawka z sytuacją na boisku, gdzie jedna osoba siedzi na murawie, otoczona przez innych sporto...
Robert Lewandowski w konfrontacji Yamalem
