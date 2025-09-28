Partner merytoryczny: Eleven Sports

Yamal wszedł i się zaczęło. Lewandowski z golem, nie minęła godzina gry

Bartosz Nawrocki

Bartosz Nawrocki

FC Barcelona gra z Realem Sociedad. Niespodziewanie, jako pierwsi na prowadzenie wyszli zawodnicy z San Sebastian. Wojciech Szczęsny musiał wyciągać piłkę z siatki. Trochę czasu zleciało, zanim "Duma Katalonii" odrobiła straty. Nie minęła godzina gry, gdy na murawie po kontuzji pojawił się Lamine Yamal. To wystarczyło, by swoją strzelecką niemoc w tym spotkaniu przełamał Robert Lewandowski.

Lamine Yamal i Robert Lewandowski
Lamine Yamal i Robert LewandowskiJOSE BRETON / NurPhoto / NurPhoto via AFP/x.com @ELEVENSPORTSPLAFP

FC Barcelona podejmuje Real Sociedad w meczu siódmej kolejki La Liga. Po raz pierwszy w tym sezonie, w składzie "Dumy Katalonii" znalazł się Wojciech Szczęsny. Co więcej, od pierwszych minut wystąpił też Robert Lewandowski. Zatem, kibice mogli przypomnieć sobie zeszły sezon, kiedy obecność Polaków była normą.

Składy drużyn

FC Barcelona
Real Sociedad
Rezerwowi

FC Barcelona chciała wykorzystać potknięcie Realu Madryt. "Królewscy" przegrali z Atletico Madryt 2:5, zaliczając pierwszą stratę punktów w tym sezonie La Liga. Wygrana "Blaugrany" w spotkaniu z Sociedad dałaby im więc prowadzenie w ligowej tabeli.

Niespodziewane prowadzenie Realu Sociedad. Szczęsny musiał wyjmować piłkę z siatki

W 31. minucie meczu Wojciech Szczęsny został zmuszony do kapitulacji. Polaka pokonał Alvaro Odriozola, który strzelił gola na pustą bramkę. Wykorzystał podanie od Barrene.

FC Barcelona długo waliła głową w mur. Lewandowski i spółka nie mieli pomysłu na pokonanie świetnie dysponowanego Alexa Remiro. Starania przyniosły oczekiwany efekt i jeszcze przed przerwą wyrównał Jules Kounde. FC Barcelona wzorowo wykorzystała rzut rożny. Do przerwy było 1:1.

Lewandowski odblokował się. Wystarczyło wejście Lamine Yamala

W 58. minucie na boisku zameldował się Lamine Yamal. Młody Hiszpan wrócił po kontuzji spojenia łonowego. Już minutę później cieszył się z asysty. Yamal zagrał piłkę na głowę Roberta Lewandowskiego, który strzelił swoją pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Wyprowadził Barcelonę na prowadzenie 2:1.

Robert Lewandowski strzelił swoją czwartą bramkę w tym sezonie La Liga. Obecnie znajduje się na piątym miejscu w klasyfikacji strzelców ligi. Mecz z Sociedad to drugie spotkanie Polaka z trafieniem. Ostatnio cieszył się z gola w meczu przeciwko Realowi Oviedo. Wówczas wszedł na boisko w 65. minucie i już po pięciu minutach cieszył się z pokonania bramkarz rywali.

La Liga
7 kolejka
28.09.2025
18:30
Zakończony
Jules Kounde
43'
Robert Lewandowski
59'
Alvaro Odriozola
31'
Wszystko o meczu

Statystyki meczu

FC Barcelona
2 - 1
Real Sociedad
Posiadanie piłki
71%
29%
Strzały
21
7
Strzały celne
11
2
Strzały niecelne
5
3
Strzały zablokowane
5
2
Ataki
123
40
Robert Lewandowski oraz Lamine Yamal podczas meczu FC Barcelona
Robert Lewandowski oraz Lamine Yamal podczas meczu FC BarcelonaNur Photo/East NewsEast News
Dwóch piłkarzy FC Barcelony w granatowo-bordowych strojach cieszy się po zdobyciu bramki na tle rozmytej stadionowej publiczności.
Lamine Yamal i Robert LewandowskiJOSEP LAGOAFP
Robert Lewandowski
Robert LewandowskiJOSEP LAGOAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja