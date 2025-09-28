Yamal wszedł i się zaczęło. Lewandowski z golem, nie minęła godzina gry

FC Barcelona podejmuje Real Sociedad w meczu siódmej kolejki La Liga. Po raz pierwszy w tym sezonie, w składzie "Dumy Katalonii" znalazł się Wojciech Szczęsny. Co więcej, od pierwszych minut wystąpił też Robert Lewandowski. Zatem, kibice mogli przypomnieć sobie zeszły sezon, kiedy obecność Polaków była normą.

FC Barcelona chciała wykorzystać potknięcie Realu Madryt. "Królewscy" przegrali z Atletico Madryt 2:5, zaliczając pierwszą stratę punktów w tym sezonie La Liga. Wygrana "Blaugrany" w spotkaniu z Sociedad dałaby im więc prowadzenie w ligowej tabeli.

Niespodziewane prowadzenie Realu Sociedad. Szczęsny musiał wyjmować piłkę z siatki

W 31. minucie meczu Wojciech Szczęsny został zmuszony do kapitulacji. Polaka pokonał Alvaro Odriozola, który strzelił gola na pustą bramkę. Wykorzystał podanie od Barrene.

FC Barcelona długo waliła głową w mur. Lewandowski i spółka nie mieli pomysłu na pokonanie świetnie dysponowanego Alexa Remiro. Starania przyniosły oczekiwany efekt i jeszcze przed przerwą wyrównał Jules Kounde. FC Barcelona wzorowo wykorzystała rzut rożny. Do przerwy było 1:1.

Lewandowski odblokował się. Wystarczyło wejście Lamine Yamala

W 58. minucie na boisku zameldował się Lamine Yamal. Młody Hiszpan wrócił po kontuzji spojenia łonowego. Już minutę później cieszył się z asysty. Yamal zagrał piłkę na głowę Roberta Lewandowskiego, który strzelił swoją pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Wyprowadził Barcelonę na prowadzenie 2:1.

Robert Lewandowski strzelił swoją czwartą bramkę w tym sezonie La Liga. Obecnie znajduje się na piątym miejscu w klasyfikacji strzelców ligi. Mecz z Sociedad to drugie spotkanie Polaka z trafieniem. Ostatnio cieszył się z gola w meczu przeciwko Realowi Oviedo. Wówczas wszedł na boisko w 65. minucie i już po pięciu minutach cieszył się z pokonania bramkarz rywali.

Statystyki meczu FC Barcelona 2 - 1 Real Sociedad Posiadanie piłki 71% 29% Strzały 21 7 Strzały celne 11 2 Strzały niecelne 5 3 Strzały zablokowane 5 2 Ataki 123 40

