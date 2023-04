Xaviego zapytano o Roberta Lewandowskiego. Stanowcza odpowiedź trenera Barcelony

FC Barcelona przygotowuje się do meczu z Atletico Madryt, który ma być kolejną okazją do przełamania się dla Roberta Lewandowskiego. - Jest zmotywowany i szuka rozwiązań, by wspomóc zespół - zapewnia trener Xavi Hernandez. Spotkanie FC Barcelona - Atletico Madryt w niedzielę o godz. 16.15. Transmisja w Eleven Sports 1, stream on line na Polsat Box, relacja na Sport.Interia.pl.