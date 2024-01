Xavi zaskoczył przed ważnym meczem. Robert Lewandowski usłyszał kluczowy komunikat

Vitor Roque miał być rozwiązaniem problemów ze skutecznością. Jak na razie Brazylijczyk nie jest nawet bliski walki o miejsce w wyjściowym składzie Barcelony. Xavi, podobnie jak w poprzednich spotkaniach nie zdecydował się posłać go do gry w wyjściowym składzie na starcie z Realem Betis Sewilla. Młody napastnik będzie musiał znów oglądać grę Lewandowskiego z perspektywy ławki. To Polak zajmie centralne miejsce w formacji ataku "Dumy Katalonii". Nie zabrakło też zaskoczeń.