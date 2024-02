Xavi zachwycony Robertem Lewandowskim. Jedno słowo mówi wszystko

"Lewy" w wywiadzie dla Jakuba Polkowskiego i Łukasza Wiśniowskiego z kanału YouTube FootTruck przyznał, że był moment, w którym stracił ogień, który pchałby go do stawania się lepszą wersją siebie na boisku. Było to związane głównie z tym, co działo się wokół reprezentacji Polski po zakończeniu mistrzostw świata w Katarze. Lewandowski ze wszystkich stron był oskarżany w sprawie afery premiowej, która wybuchła po turnieju.