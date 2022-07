Xavi zachwycony pierwszymi dniami współpracy z Lewandowskim. "To wielka gwiazda"

- To wielka gwiazda, topowy zawodnik, jeden z najlepszych na swojej pozycji. Jest skromny, profesjonalny i dostosowuje się do sytuacji. Bardzo nam pomaga, a z nim drużyna bardzo się rozwija. Cieszymy się, że go mamy - powiedział Xavi zapytany o współpracę z Robertem Lewandowskim.

Robert Lewandowski trenuje z Barceloną od tygodnia. Zdążył już zadebiutować

Xavi do drużyny dołączył z małym opóźnieniem, które wynikało z przedłużających się formalności związanych z paszportem i pozwoleniem na pobyt w Stanach Zjednoczonych. Właśnie w USA ekipa Barcelony przygotowuje się do startu nowego sezonu.

- Musimy być bardziej regularni niż w poprzednim sezonie. Sądzę, że graliśmy dobre mecze, ale teraz musimy robić to częściej. Jestem zadowolony z treningów i rywalizacji na pierwszych zajęciach w nowym sezonie - powiedział Xavi.

Hiszpan zdradził, że w najbliższym sparingu przeciwko Juventusowi nie zagrał Ferran Torres, co wytłumaczył lekką kontuzją stopy. Xavi pochwalił także Pablo Torrego. Zapytany o ewentualny powrót Leo Messiego do Barcelony powiedział wprost - On ma teraz kontrakt z PSG, więc jego gra dla Barcelony jest niemożliwa - uciął spekulacje.