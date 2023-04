Środowe El Clasico to jeden z tych meczów, które kibice "Dumy Katalonii" chcieliby wymazać z pamięci jak najszybciej. Mimo że to gospodarze powinni byli czuć się pewniej na boisku - wszak grali na własnym obiekcie, i to z jednobramkową zaliczką wypracowaną w poprzednim spotkaniu w półfinale Pucharu Króla - to Real Madryt wybiegł na murawę z większą determinacją i bardziej przekonującymi argumentami.