Dwa pierwsze mecze La Ligi bez gola Roberta Lewandowskiego sprowokowały lawinę komentarzy. Dla niektórych nieskuteczność piłkarza była sygnałem do lekkiego niepokoju . "Snajper Barcelony wciąż jest w trybie po mundialu i drużyna to zauważa. Nie czuje się dobrze, nie widzi okazji do podań i dlatego Barca cierpi, nawet gdy zespół wygrywa mecze" - opisywano w portalu OkDiario.com.