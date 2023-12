" Ludzie są wściekli z powodu przegranej . Przeciwnicy uderzyli w nas mocno, gdy mieli swoje momenty, a my nie odpowiedzieliśmy. Musimy być bardziej skuteczni i to wyznacza nasz sezon. Wygraliśmy wiele meczów minimalnie" - przyznawał Xavi Hernandez na pomeczowej konferencji prasowej.

Xavi krótko o Lewandowskim po porażce Barcelony. Słowo klucz: skuteczność

"Zawsze mamy dużo do stracenia. Zawsze. W tym roku mamy cztery tytuły do zdobycia i jesteśmy w wyścigu o Ligę Mistrzów i LaLigę. Teraz jesteśmy w niewygodnej sytuacji. To bardzo zły wynik, ale nie był to zły mecz Barcelony" - dodał.