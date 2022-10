Xavi wyjaśnia wątpliwości ws. Lewandowskiego. "Nie martwię się"

Przed meczem FC Barcelona z Athletic Bilbao wróciła dyskusja na temat partnera w ataku dla Roberta Lewandowskiego. W ostatnim spotkaniu, przeciwko Villarrealowi, Polak bardzo dobrze współpracował z Ansu Fatim. Wydaje się, że to najlepszy partner dla "Lewego", choć trener FC Barcelona Xavi ma na ten temat inne zdanie.

- Według mnie to nie ma nic do rzeczy. Lewandowski to prawdziwy goleador, strzela bramki niezależnie od tego, z kim gra w linii ofensywnej. Jest spektakularny piłkarzem i może współpracować z każdym. W ogóle się o to nie martwię - mówił trener Barcy na konferencji prasowej przed meczem z Athletikiem.

Trener "Dumy Katalonii" dodał, że polski napastnik szybko znalazł wspólny język ze wszystkimi, w tym z młodszymi graczami w kadrze. Potwierdza to zresztą skuteczność Lewandowskiego, który jest liderem strzelców w La Liga i strzela bramki właściwie w każdym meczu. To poniekąd potwierdza, że niezależnie od tego, z kim gra w ataku, zawsze jest niezwykle groźny.