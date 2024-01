Xavi Hernandez znów zabiera głos i tłumaczy powody swojego odejścia z Barcelony. Presja i brak docenienia

Xavi Hernandez - przy okazji pierwszej konferencji prasowej od momentu ogłoszenia swojego rozstania z Barceloną - wspominał o tym, że objął drużynę w jednym z najtrudniejszych momentów w historii klubu, a praca jego i wszystkich zawodników do tej pory niekoniecznie została należycie doceniona. I właśnie to wpłynęło na fakt, że w pewnym momencie poczuł się zmęczony krytyką oraz całą otoczką wokół niego i zespołu. A to z kolei przyczyniło się do decyzji o rezygnacji z prowadzenia "Dumy Katalonii".