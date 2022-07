Xavi w pięknych słowach o Robercie Lewandowskim

Mecz zakończył się zwycięstwem Barcelony 1-0 , a jedynego gola strzelił Raphinha. Brazylijczyk, podobnie jak "Lewy", to nowy nabytek klubu z Camp Nou.

"Raphinha pokazał, że może zrobić różnicę, jest bardzo dynamiczny, potrafi grać na obu skrzydłach. Natomiast Robert to gwiazda światowa. Gwiazda światowa, która przychodzi do nas z ogromną pokorą i by nam pomóc. Szybko się zaadaptował w zespole. Jestem bardzo zadowolony z tych dwóch nabytków, które dadzą nam konkurencję z przodu i pozwolą trochę się obudzić" - przyznał Xavi.

Barcelona wygrała po raz drugi

To było drugie zwycięstwo Barcelony w USA. Wcześniej pokonała Inter Miami, ale jeszcze bez Lewandowskiego, 6-0.

Kolejnym spotkaniem "Dumy Katalonii" w Stanach Zjednoczonych będzie pojedynek z Juventusem Turyn. Początek o 2.30 czasu polskiego nad ranem w środę 27 lipca. Transmisja w Polsacie Sport.