Problem wokół Roberta Lewandowskiego. Brakuje zmiennika, Xavi podejmuje pilną interwencję

"Mundo Deportivo" alarmuje o trudnej do załatania "dziurze" w składzie Barcelony . Choć podpisano kontrakt z Vitorem Roque , który ma być zastępcą, a w przyszłości następcą Roberta Lewandowskiego, na razie Xavi z jego usług nie będzie mógł skorzystać. Na mocy umowy z Athletico Paranaense 18-letni Brazylijczyk treningi z drużyną rozpocznie dopiero w przyszłym roku . Teraz "Lewy" nie ma właściwie konkurenta na swoją pozycję, co może okazać się kluczowe w momencie słabszej dyspozycji Polaka czy jego ewentualnego urazu wyłączającego z gry.

Przy obliczeniach dziennikarza Gabriela Sansa nieco blednie też zeszłosezonowy dorobek bramkowy "Lewego". Strzelił 23 gole, 7 dołożył jeszcze Raphinha, co dało 30 bramek najskuteczniejszych graczy w sezonie 2022/2023. Porównano to z osiągnięciem z sezonu 2014/2015, kiedy to Messi (43 gole) i Neymar (22 gole) zapewnili do spółki 65 trafień.