Xavi szykuje wsparcie dla Roberta Lewandowskiego. To oni mają "nakarmić" Polaka

Robert Lewandowski na bramkę czekał od 23 lutego, kiedy to trafił do siatki w meczu z Manchesterem United w ramach Ligi Europy. Polak zawodził w kilku kolejnych spotkaniach, nie wpisując się na listę strzelców zarówno w meczach La Liga, jak i w starciach reprezentacji Polski w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw Europy.

Kapitan "Biało-Czerwonych" przełamał się w wyjazdowym meczu z Elche, który FC Barcelona wygrała 4:0. Lewandowski strzelił dwie bramki i dołożył do tego dorobku asystę, co kibicom "Dumy Katalonii" dawało nadzieję na to, że polski napastnik błyśnie także w rewanżowym meczu z Realem Madryt w ramach półfinału Pucharu Króla.

La Liga. Robert Lewandowski zostanie "nakarmiony"?

Jak donosi madrycki "AS", Xavi prawdopodobnie zdecyduje się na bardzo ofensywne ustawienie. "Ponownie zagrają skrzydłowymi, by nakarmić Lewandowskiego" - brzmi tytuł artykułu, którego autor przekonuje, że na boisku prawdopodobnie zobaczymy Polaka wspieranego przez dwóch skrzydłowych, którzy pod nieobecność kontuzjowanych Pedriego i Ousmane Dembele mają zadbać o to, by 34-latek dochodził do strzeleckich sytuacji i powiększył swój dorobek bramkowy.

Jak czytamy, Xavi ma zdecydować się na ustawienie 4-3-3, jakim FC Barcelona zagrała w wygranym wysoko meczu w Elche. Prawdopodobnie na prawym skrzydle wystąpi Raphinha, a Ansu Fati i Ferran Torres powalczą o miejsce po lewej stronie.



Mecz FC Barcelona - Girona FC zostanie rozegrany w poniedziałek 10 kwietnia. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godz. 21, a relacja tekstowa ze spotkania będzie dostępna w Interii.

Roman Kosecki o Bartoszu Salamonie: W kolarstwie w takich sytuacjach badany jest cały zespół. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona /

Robert Lewandowski, FC Barcelona /