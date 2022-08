Xavi stawia sprawę jasno, nie ma świętych krów. Co to znaczy dla "Lewego"

Po zakończeniu poprzedniego sezonu Xavi spotkał się z Gerardem Pique. Zasugerował mu transfer, ostrzegając, że w kolejnych rozgrywkach przestaje go traktować jako piłkarza podstawowej jedenastki.

Puyol: Zdrowy Pique to wciąż jeden z najlepszych obrońców na świecie

Pique odpowiedział, że chce podjąć wyzwanie, nie odpuści i będzie walczył. Trener poprosił zawodnika, by jego sprawy poza sportowe, nie wpływały na zespół jak w tamtym czasie. Chodziło o należącą do Pique firmę Kosmos, która w kontrowersyjnych okolicznościach pośredniczyła w sprzedaży praw do organizacji Superpucharu Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej.

Latem w Barcelonie pojawili się nowi stoperzy: Andreas Christensen i Jules Kounde. Za tego drugiego klub z Camp Nou zapłacił Sevilli 50 mln euro, ale póki co, z powodów finansowych, nie jest w stanie zgłosić go do rozgrywek.

Kapitanowie Barcelony marginalizowani przez trenera

Pique nie zagrał dotąd w La Liga ani minuty. A jeśli Kounde będzie mógł grać, jego sytuacja będzie jeszcze trudniejsza. Już jakiś czas temu w obronę wziął go były kolega z zespołu Carles Puyol, który przekonywał, że zdrowy Gerard to wciąż jeden z najlepszych obrońców na świecie.

Xavi nie podziela tej opinii. W ogóle nie liczy się z zasługami dla klubu, czy pozycją kapitana. Pique jest jednym z nich, dwaj kolejni: Jordi Alba i Sergi Roberto wylądowali na ławce w ostatnim spotkaniu z Realem Sociedad San Sebastian. "Xavi daje sygnał: w Barcelonie nie ma już świętych krów" - komentowała prasa hiszpańska.

Czwarty kapitan Sergio Busquets pauzował za kartki na Estadio Anoeta. W tej sytuacji opaskę kapitana założył awaryjnie bramkarz Marc-Andre ter Stegen. Bardzo to Niemca zmobilizowało, bo miał kilka kluczowych interwencji przy stanie 1-1. Barcelona wygrała 4-1.

Jest jeden starszy piłkarz w klubie z Camp Nou, który nie musi się martwić o swoją pozycję. 34-letni Polak ma być liderem i gwiazdą Barcelony. "Lewandowski i dziesięciu innych" - napisał dziennik "El Mundo Deportivo" o drużynie Xaviego. Takimi meczami jak w minioną niedzielę (dwa gole i asysta) kapitan reprezentacji Polski potwierdza słuszność decyzji trenera Barcelony.

