Plan taktyczny sztabu szkoleniowego "Dumy Katalonii" na to spotkanie kompletnie nie wypalił. Xavi zdecydował się na wariant z trzema środkowymi obrońcami i Alejandro Balde i Joao Cancelo na wahadłach. FC Barcelona miała ogromny problem z płynnością , a dystrybucja piłek do znajdującego się w przodzie Roberta Lewandowskiego graniczyła z niemożliwością.

Xavi wytłumaczył szybką zmianę Lewandowskiego

Dla Roberta Lewandowskiego był to piąty kolejny mecz bez strzelonej bramki. Ostatni raz do siatki Polak trafił w rywalizacji z Celtą Vigo, 23 września. Wówczas strzelił dwa gole. Nie udało mu się jednak trafić do siatki w rywalizacji z RCD Mallorca, Sevillą, FC Porto i Realem Madryt. W sobotę niekorzystna passa przedłużyła się o mecz z Realem Sociedad. Mimo to Polak z pięcioma trafieniami pozostaje najskuteczniejszym piłkarzem "Blaugrany".