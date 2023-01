Xavi rozpływa się nad Robertem Lewandowskim. "Niech on już wraca!"

Xavi Hernandez, trener Barcelony: Robert Lewandowski robi różnicę

- Ansu Fati może grać jako "dziewiątka", ale to nie jest jego naturalna pozycja na boisku. Lewandowskiego zawsze w takiej sytuacji brakuje - nie ukrywał Xavi. - Na szczęście, wygraliśmy wszystkie trzy mecze podczas jego nieobecności. To wskazuje, że zespół jest solidny i dobrze się prezentuje. Ale oczywiście teraz już niech Lewandowski wróci! Brakuje go nam, bo Robert to zawodnik, który robi różnicę, bardzo nam pomaga - rozpływał się nad Polakiem szkoleniowiec "Blaugrany".