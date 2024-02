Xavi reaguje na słowa Lewandowskiego. Nie ma złudzeń, co należy zrobić

Robert Lewandowski przeżywa już nie tyle trudne momenty, czy chwilę, to bardzo trudne miesiące, a właściwie rok. Mija już ponad 12 miesięcy, odkąd forma Lewandowskiego gdzieś wyparowała. Polak na mundial do Kataru leciał, jako jeden z najlepszych zawodników na świecie, a wrócił kompletnie odmieniony. Nie mówimy w tym przypadku jednak o pozytywnej odmianie, było wręcz przeciwnie, bo wszystko się nagle zepsuło.

Xavi nie ma wątpliwości. Odniósł się do słów Lewandowskiego

- Był czas, w którym moja iskra była przygaszona . Nie było to sportowe wypalenie, ale bardziej reakcja. Myślę, że wpłynęło na to wszystko, co się działo też wokół PZPN-u i to, że moja osoba jest zawsze na froncie, niezależnie od tego, co się dzieje. Oczywiście mogłem zagrać słabe mecze, takie rzeczy się zdarzały i jestem tego świadomy. Było za dużo rzeczy, które musiałem wziąć na klatę, a osoby, które powinny mnie chronić, nie wspierały w tym - powiedział kapitan naszej kadry.

Do tych słów na konferencji prasowej odniósł się jego trener klubowy Xavi Hernandez. - Robert jest wzorowy. Zawsze szuka tego, by coś poprawić i pomaga zespołowi. Musimy wydobyć z niego dobre rzeczy aż do końca sezonu. Musimy karmić go tymi piłkami i upewnić się, że jest na swojej pozycji. Z wiekiem iskra jest mniejsza, ale trzeba grać mądrzej. Pomagamy mu, a on jest na to otwarty. Zawsze chce się doskonalić - powiedział z uznaniem o Polaku Hiszpan.