FC Barcelona w ostatnich tygodniach grała w kratkę, bezbramkowo remisując chociażby z Getafe i Gironą , a także przegrywając 1:2 z Rayo Vallecano . Mecz z Realem Betis był jednak powrotem do dobrej dyspozycji, a zespół Xaviego grał atrakcyjnie i wypunktował rywali. Gola w drugim meczu z rzędu zdobył Robert Lewandowski , wykorzystując dobre dośrodkowanie Julesa Kounde . Oprócz niego na listę strzelców wpisali się Andreas Christensen i Raphinha , a do własnej siatki trafił Guido Rodriguez.

Xavi wprost o Lewandowskim. "Robi różnicę"

Lewandowski mógł nawet przy nieco większym szczęściu skompletować hat-tricka i tym samym odpowiedzieć na ten sam wyczyn Karima Benzemy, który strzelił trzy gole w meczu z Almerią. W drugiej połowie Polak trafił jednak najpierw w słupek, a później gola "ukradł" mu Rodriguez, bo gdyby nie jego pechowa interwencja, to z pewnością "Lewy" wbiłby piłkę do pustej bramki.

Jego występ na pomeczowej konferencji prasowej skomentował Xavi, zwracając uwagę na dawno niewidzianą powtarzalność ze strony napastnika. "Zawsze rozmawiamy o napastnikach, ponieważ istotne jest to, że strzelają bramki. Robert strzelił na Vallecas, dzisiaj także. To duży pozytyw również dla niego wygrać mecz i uczestniczyć w zdobywaniu bramek. To bardzo ważne" - cytuje go portal FCBarca.com.