Robert Lewandowski rozegrał bardzo dobry debiutancki sezon w FC Barcelona, co tylko zaostrzyło apetyty kibiców "Dumy Katalonii". Niestety, w bieżących rozgrywkach Polak regularnie zawodzi, a jego notowań nie poprawiają kolejne wpadki zespołu. Xavi wciąż jednak konsekwentnie stawia na 35-latka, co zdaniem Romana Koseckiego może w przyszłości się zmienić. - Myślę, że nadejdą mecze, w których Lewandowski zasiądzie na ławce, by odpocząć - stwierdził w rozmowie z WP SportoweFakty.