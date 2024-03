Xavi podjął decyzję, napięcie rośnie. Co z Robertem Lewandowskim?

Znamy już skład Barcelony na ligowy mecz z Athletikiem, który rozpocznie się o 21:00 na San Mames w Bilbao. Dla "Dumy Katalonii" będzie to szansa na zbliżenie się do Realu Madryt na dystans sześciu punktów. Przypomnijmy, że "Królewscy" zremisowali w sobotni wieczór 2:2 na Mestalla z Valencią. Piłkarskie aspekty tamtego starcia zostały przytłumione przez decyzję sędziowską Gila Manzano , który zakończył mecz, gdy piłka dośrodkowywana przez Brahima Diaza leciała przez pole karne. Ostatecznie futbolówkę do siatki posłał Jude Bellingham, ale ta potencjalnie zwycięska bramka nie została już zaliczona przez arbitra.

Reklama