Xavi podjął decyzję! Lewandowski nie zagra w najbliższym meczu

Piotr Jawor Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w tym sezonie nie opuścił żadnego meczu, więc trener Xavi Hernandez zdecydował, że przyszedł czas, by odpoczął. W tej sytuacji Polak nie poleci z drużyną na mecz Ligi Mistrzów do Pilzna. Spotkanie Viktoria Pilzno - FC Barcelona we wtorek o godz. 21, transmisja w Polsacie Sport Premium 2 i na Polsat Box Go, relacja w Sport.Interia.pl.

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP