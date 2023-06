Xavi ogłasza w sprawie Lewandowskiego. Polak dokonał wielkiej zmiany

Xavi Hernandez wprost o Robercie Lewandowskim. "Zmienił postawę zespołu"

Associated Press / © 2023 Associated Press

Xavi o pierwszym sezonie Roberta Lewandowskiego. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Xavi Hernandez mówił ostatnio otwarcie także o możliwym powrocie Leo Messiego do FC Barcelona . Jak przyznał, z chęcią zobaczył Argentyńczyka w swoim zespole, lecz decyzja należy do samego zawodnika . Głos w sprawie zabrał także sam Robert Lewandowski, który rozgrzał wyobraźnię fanów "Dumy Katalonii" twierdząc, że najbliższe dni być może przyniosą dobre informacje.

- Musimy poczekać by przekonać się, czy Leo Messi dołączy do Barcelony. Mam nadzieję, że przyjdzie. Być może w ciągu najbliższych dni dowiemy się czegoś konkretnego. Wiem, że gra z nim jest bardzo prosta (...) To zawodnik, którego chciałby mieć każda drużyna. Byłoby fantastycznie, gdyby wrócił do Barcelony - stwierdził Robert Lewandowski.