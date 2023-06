W połowie maja hiszpańskie media poinformowały, że w gabinetach Barcelony zapadła decyzja dotycząca wzmocnienia potencjału strzeleckiego drużyny . Robert Lewandowski, który dołączył do zespołu w zeszłym roku, zapewnił zespołowi 23 bramki, co jest bardzo dobrym wynikiem. Nie tylko mocno przyczynił się do zdobycia przed "Dumę Katalonii" mistrzostwa Hiszpanii, ale też pewnie zmierza po tytuł króla strzelców La Ligi . Lecz to za mało, by Joan Laporta i spółka czuli się pewnie i bezpiecznie. Zdają sobie sprawę, że jeden klasowy napastnik to może być za mało.