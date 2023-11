FC Barcelona tydzień po przegranym El Clasico wraca do gry i już w sobotni wieczór stanie przed szansą powetowania sobie porażki z Realem Madryt. Podopieczni Xaviego zagrają na wyjeździe z Realem Sociedad, czyli obecnie szóstym zespołem La Liga, który z pewnością postara się postawić twarde warunki mistrzom Hiszpanii.

W trakcie meczu z "Królewskimi" na murawie pojawił się Robert Lewandowski , który przez kontuzję odniesioną na początku października stracił kilka ostatnich spotkań. Polak nie zdołał jednak pomóc kolegom w wywalczeniu punktów - Polak dał słabą zmianę , co postawiło pod znakiem zapytania jego obecną formę.

Real Sociedad - FC Barcelona. Znamy skład "Dumy Katalonii". Co z Lewandowskim?

Doniesienia hiszpańskich mediów wskazywały jednak, że Lewandowski szybko wróci do wyjściowego składu. Spekulowano, że polski snajper zagra w podstawowej jedenastce już w sobotnim meczu z Realem Sociedad . Tak też się stanie - w oficjalnym składzie opublikowanym przed spotkaniem pojawiło się nazwisko 35-latka.