FC Barcelona. Xavi o Robercie Lewandowskim: Jest świadom, gdzie się znajduje

- On jest świadomy, że to jest projekt średniodystansowy. Jest świadomy, gdzie się znajduje. Dokonaliśmy dużej zmiany w stosunku do zeszłego sezonu, jesteśmy teraz bardziej zdolni do rywalizacji na wysokim poziomie, zdolni do wygrywania tytułów. To cel na ten sezon. Już mamy jeden na koncie i chcemy kolejnych - zaznaczył Xavi, który ponadto zadeklarował, że zespół musi przede wszystkim skoncentrować się na celu, jakim jest wygranie La Liga.