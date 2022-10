Xavi nie bał się tego powiedzieć o Lewandowskim. Padło słowo "spektakularny”

Xavi Hernandez to trener i człowiek spokojny, stonowany. Nie jest skory do przesadnej krytyki, ani do łatwych i tanich pochwał dla nikogo. W stosunku do Roberta Lewandowskiego zrobił jednak wyjątek i użył jednak słowa "spektakularny". To sporo znaczy.

Chodziło oczywiście o niesamowite wyczyny strzeleckie "Lewego", który po zamianie Bawarii na Katalonię przechodzi w nich sam siebie.

- Jeszcze w zeszłym roku Barcelona nie była w stanie wygrać wielu takich meczów, tak ten ostatni z Mallorcą, w których jej przewaga nie była aż tak duża. Strzelony z trudnej sytuacji gol Roberta Lewandowskiego spowodował, że tym razem zdobyła trzy punkty - zauważył ekspert Eleven Sport Piotr Urban.

Hiszpańscy dziennikarze wyliczyli, że Lewandowski strzela więcej niż Messi

Efekt jest taki, że Robert Lewandowski strzelił już 12 bramek w dziewięciu meczach "Dumy Katalonii". Daje to niesamowity współczynnik 50 procent wszystkich goli zdobytych przez Barcę w tym sezonie!

Hiszpańscy dziennikarze od razu dokopali się do porównania i okazało się, że w swym najlepszym okresie Lionel Messi zdobył tylko 37 procent bramek "Blaugrany". Oczywiście w czasach Pepa Guardioli.

Za kadencji Guardioli Barcelona tylko raz zaczęła sezon lepiej pod względem zdobyczy strzeleckich

Teraz w siedmiu kolejkach podopieczni Xaviego zdobyli 19 bramek. Dla porównania, w pierwszym sezonie Pepa Guardioli, 2008/2009, na tym etapie ligi, piłkarze Barcy mieli również 19 trafień, dzięki dwóm pogromom po 6-1, jakie sprawili Sportingowi Gijon i Atletico Madryt.

W drugim sezonie Pepa, po siedmiu kolejkach Barcelona miała 17 bramek. Natomiast w rozgrywkach 11/12 Barca Guardioli ustanowiła swój rekord - po siedmiu pierwszych meczach ligowych miała aż 26 trafień, m.in. dzięki rozbiciu Osasuny 8-0.

Xavi odniósł się do popisów strzeleckich Lewandowskiego. Padły mocne słowa

Xavi nie mógł się nie odnieść do faktu, że połowę bramek dla jego zespołu strzela "Lewy".

Liczby nie kłamią. Skuteczność Roberta Lewandowskiego jest niesamowita. To spektakularny zawodnik grający na wysokim poziomie cmokał z zachwytu trener Barcy podczas konferencji na stadionie Giuseppe Meazza w Mediolanie.

- To prawda, że musimy pomóc też pozostałym piłkarzom, jeśli chodzi o strzelanie goli, ale jak najbardziej niech Robert nadal zdobywa bramki. Jestem bardzo zadowolony z Lewandowskiego, a inni nasi zawodnicy również muszą gromadzić swoje liczby zdobytych bramek - dodał.

Xavi wypowiedział się o ewentualnym powrocie Messiego

W związku z porównaniem "Lewego" do Messiego nie mogło zabraknąć pytania o ewentualny powrót Argentyńczyka do Barcelony.

- Jeśli chodzi o Leo, to zobaczymy. Nie sądzę, aby to był dobry moment, abyśmy o tym teraz rozmawiali - próbował zrobić unik Xavi, ale po chwili rozwinął myśl.

Messi jest moim przyjacielem. Życzę mu wszystkiego najlepszego. Barcelona jest jego domem, natomiast to nie moment na rozmowę o jego powrocie. Na pewno nie zrobimy mu w ten sposób przysługi. Na razie jest szczęśliwy i cieszy się grą w Paryżu, życzę mu powodzenia dodał trener Barcelony.

