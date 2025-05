Xavi nagle zaczął mówić o Lewandowskim. W takim świetle go przedstawił

Bez wątpienia Xavi to jedna z największych legend FC Barcelony. W trakcie kariery wychowanek katalońskiego klubu dla pierwszej drużyny rozegrał w sumie 767 meczów, w których strzelił 85 bramek i zanotował aż 184 asysty. Do tej pory Hiszpan jest postrzegany jako piłkarz, który zrewolucjonizował pozycję środkowego pomocnika.

Xavi wspomniał o Lewandowskim. Co za słowa

Był to również pierwszy sezon w Barcelonie dla Roberta Lewandowskiego . Wówczas kapitan reprezentacji Polski zgarnął Trofeo Pichichi, czyli statuetkę dla najlepszego strzelca hiszpańskiej La Ligi. W drugiej kampanii pod sterami Xaviego Lewandowskiemu, jak i całej drużynie, nie poszło już tak dobrze. Z tego powodu Joan Laporta od lata zeszłego roku postawił na wspomnianego Flicka.

Ostatnio Xavi udzielił wywiadu "The New York Times". W nim nagle wspomniał naszym rodaku, którego miał w drużynie w ciągu dwóch kampanii. 45-latek zdradził, że jego córka jest zagorzałą fanką polskiego napastnika.

Oprócz tego hiszpański szkoleniowiec cieszył się, że to za jego kadencji w zespole zadebiutowali m.in. Lamine Yamal czy Pau Cubarsi, czyli obecne gwiazdy klubu. Ponadto Xavi wyznał, jak wyglądają jego relacje z obecnym trenerem Barcelony.

- Hansi przyszedł do mnie i rozmawialiśmy przez dwie godziny. Mamy dobre relacje. Powiedział: Dziękuję bardzo. To, co pomogłeś tu stworzyć, oznacza, że jestem szczęśliwy. Zawodnicy ciężko trenują i przejmują część mentalności od ciebie - słyszymy. Od 1 lipca 2024 roku Xavi pozostaje bez pracy. W cytowanej rozmowie nie ukrywał, że w przyszłości chciałby znaleźć zatrudnienie w Premier League.