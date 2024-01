Z wnioskami po ostatnim meczu i po decyzji Xaviego względem Lewandowskiego spieszy hiszpańska prasa. "Spotkanie uwydatniło więcej niż ciekawy fakt, a mianowicie to, że Lewandowski nie jest już nietykalnym piłkarzem , tak jak to było w poprzednim sezonie" - opisuje "Marca".

Zmiana w Barcelonie, chodzi o Roberta Lewandowskiego. "Xavi zastąpił go aż sześciokrotnie"

Hiszpanie sygnalizują, że ściągniecie "Lewego" z boiska przed końcem, i to drugi raz z rzędu, to wcale nie przypadek, a bardzo wyraźny sygnał, który powinien dać do myślenia. "Marca" przypomina, że do niedawna Polak rozpoczynał wszystkie spotkania w wyjściowym składzie i rozgrywał je do ostatniej minuty, lecz w tym sezonie "wszystko się zmieniło".