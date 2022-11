Xavi mocno o karze dla Lewandowskiego. "Przesadzona, Robert to wzór!"

Xavi Hernandez o karze dla Roberta Lewandowskiego: Przesadzona!

- Uważamy, że to jest kara przesadzona. To był impulsywny gest, on sam zresztą już to wszystko świetnie wyjaśnił - wskazał, odnosząc się do polskiego napastnika. - Zobaczymy, czy będziemy w stanie doprowadzić do zmniejszenia tej kary. Robert to wzór, jeśli chodzi o zachowanie, zawsze taki był. Dlatego tym bardziej uważamy, że ta kara jest za wysoka.