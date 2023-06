Xavi ma nowy plan na Lewandowskiego. Nadchodzi wielka zmiana

Gundogan będzie kluczowym partnerem Roberta Lewandowskiego w nadchodzącym sezonie

Dziennikarze wieszczą małą rewolucję w składzie "Dumy Katalonii". - Jak wykorzystać Gundogana, skoro Pedri, Gavi i De Jong są nie do zastąpienia? - zadają sobie to pytanie. Jordi Carne informuje, że menedżer przymierza go do najbardziej wysuniętej pozycji w środku pola. Niemiec będzie ściśle współpracował z Robertem Lewandowskim, z którym grał w Borussii Dortmund na początku swojej kariery.