Xavi "doprowadził" do urazu "Lewego"? Kontuzji mogło być jeszcze więcej!

FC Barcelona przegrała w niedzielę z Almerią 0:1, a jej przewaga nad drugim w tabeli LaLigi Realem Madryt stopniała z ośmiu do siedmiu punktów. Xavi Hernandez przyznał po meczu, że było to najgorsze spotkanie jego zespołu w tym sezonie. Jak się okazuje, hiszpański szkoleniowiec nieco zaryzykował zdrowiem Roberta Lewandowskiego, co się zupełnie nie opłaciło.