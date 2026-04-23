Wzruszający gest Lewandowskiego. Wyjątkowa deklaracja, w taki sposób wesprze głośną inicjatywę

Robert Lewandowski już nie raz pokazywał, że jest nie tylko wybitnym piłkarzem, ale też człowiekiem o wielkim sercu. Przez lata mogliśmy obserwować jego udział w przeróżnych akcjach charytatywnych, mających na celu wspieranie osób, które w życiu miały znacznie mniej szczęścia od innych.

Jedną z inicjatyw, zajmujących się pomocom najbardziej potrzebującym, jest fundacja "Cancer Fighters". Jej podopiecznymi są głównie dzieci oraz młodzież, zmagające się z jedną z najcięższych chorób - nowotworem. Pod skrzydłami tej fundacji znajduje się obecnie około tysiąć podopiecznych.

14 kwietnia na youtubowym kanale "2115 LABEL" pojawił się utwór zatytułowany "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", w którym to Borys "Bedoes 2115" Przybylski, Maja Mecan oraz fundacja "Cancer Fighters" nagłaśniali ten ważny społecznie temat. W odpowiedzi na ten utwór znany influencer Patryk "Łatwogang" Garkowski postanowił natomiast rozpocząć transmisję charytatywną, w ramach której przez kilka dni zbiera on fundusze na wsparcie podopiecznych wymienionej wyżej fundacji.

Wspaniałomyślny gest Lewandowskiego. W taki sposób wesprze szczytny cel

Transmisja charytatywna rozpoczęła się 17 kwietnia i trwa nieprzerwanie przez 9 kolejnych dni. W całej akcji udział wzięli już między innymi: Bedoes 2115, Doda, Oki, a telefonicznie również: Justyna Steczkowska czy Michał Wiśniewski.

Prowadzący postanowili jednak, że na 23 kwietnia przygotują dla swoich widzów prawdziwą "bombę". To właśnie tego dnia o godzinie 18:30 Patryk "Łatwogang" Garkowski oraz przebywający z nim w studio Mikołaj "Bagi" Bagiński połączyli się z... Robertem Lewandowskim.

Podczas krótkiej rozmowy wideo prowadzący oraz widzowie mieli możliwość zadawania pytań kapitanowi reprezentacji Polski. Jedno z nich dotyczyło możliwości przekazania na cel charytatywny koszulki z podpisami jego oraz jego kolegów z Barcelony. Lewandowski nie zastanawiał się długo. Od razu zadeklarował, że poczyni wszelkie starania, aby przekazać takową koszulkę i w ten sposób dołożyć swoją cegiełkę na rzecz fundacji, pomagającej osobom z nowotworem. Na tym jednak deklaracje ikonicznego piłkarza się nie zakończyły. Robert zaproponował także, że wraz z Anną Lewandowską odwiedzą podopiecznych fundacji "Cancer Fighters". Za pośrednictwem transmisji przekazał on również słowa wsparcia dla podopiecznych fundacji oraz wszystkich, którzy borykają się z życiowymi dramatami.

Nigdy się nie poddawajcie i słuchajcie wewnętrznego głosu, który dla was jest najważniejszy. Każdy z nas ma wiele pytań i nie zna odpowiedzi i ważne jest żeby szukać odpowiedzi bo one się pojawiają

W momencie zdarzenia (23 kwietnia około godziny 18:30) udało się uzbierać już ponad ponad 7 milionów złotych na rzecz podopiecznych fundacji "Cancer Fighters".

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

