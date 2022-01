Robert Lewandowski drugi rok z rzędu, a trzeci raz w historii, został triumfatorem Plebiscytu Przeglądu Sportowego i Polsatu na sportowca roku w Polsce .

Drugie miejsce zajęła Anita Włodarczyk, a trzeci był Bartosz Zmarzlik.





Gala Mistrzów Sportu. Wzruszająca przemowa Roberta Lewandowskiego

Po odebraniu statuetki Robert Lewandowski wygłosił piękne i wzruszające przemówienie, w którym podziękował za głosy kibiców, wsparcie najbliższych oraz wybiegł myślami w przyszłość.



- W minionym roku często było tak, że gdy widziałem w telewizji, że ktoś z naszych sportowców występuje, a byłem w szatni, pogłaśniałem odbiornik, żeby wszyscy to widzieli. Wspieram wszystkich polskich sportowców. Chciałem podziękować za wszystkie emocje i za to, co robicie. Zawsze będę się dobrze wypowiadał o polskich sportowcach, bo wiem ile w nas talentu i możliwości, by być na świecznikach na całym świecie. Liczę na więcej! - zaczął swoją przemowę Robert Lewandowski.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski Sportowcem Roku 2021 w 87. Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Polsatu Polsat Sport

- Chciałbym podziękować wszystkim polskim kibicom, którzy są najlepsi na świecie. Którzy zawsze wspierają mnie. Doping był dla mnie ważny, zwłaszcza w ostatnim okresie, gdy czasem graliśmy bez fanów. Dziękuję za wszystkie oddane głosy. Jestem dumny z tej statuetki, bo to statuetka, którą dostałem w Polsce. To dla mnie szczególne. Zawsze znajdę dla niej najlepsze miejsce. Doceniam to, co dzieje się Polsce. Za granicą jestem już 12 lat i zawsze tęsknię za rodziną i przyjaciółmi. Dziękuję więc mojej mamie, siostrze i teściowej, które są z nami. Przede wszystkim dziękuję jednak mojej żonie i dzieciom. Są dla mnie największym wsparciem. Pomagają mi w najcięższych chwilach, bym spełniał swoje marzenia. Bym był też coraz lepszym ojcem i mężem - dodał kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski.

- Wielu dziennikarzy pyta mnie ile jeszcze. Nie powiem, że mnie to nie męczy. Ale ja nie chcę kończyć. Trochę lat jeszcze chcę pograć. Chcę dostarczać kibicom wiele emocji, na to każdy z nas czeka. Na koniec chciałem podziękować najważniejszym osobom - kolegom z klubu i reprezentacji oraz trenerom. Często tylko wykańczam akcję. Cieszę się więc, że wspieracie mnie na boisku i jestem częścią tej sportowej rodziny - zakończył swoje wystąpienie Robert Lewandowski - triumfator 87. Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Polsatu na Najlepszego Sportowca Polski.

TB