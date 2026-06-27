Wyszła na jaw prawda o małżeństwie Lewandowskich. Nikt nie miał pojęcia

Amanda Gawron

Amanda Gawron

Cezary Kucharski i Robert Lewandowski zakończyli współpracę w niezbyt przyjaznych okolicznościach, a swój spór ostatecznie przenieśli na salę sądową. Nie powstrzymuje to jednak menedżera piłkarskiego od udzielania wywiadów i pojawiania się w mediach. Tym razem 54-latek postanowił ujawnić co nieco na temat małżeństwa kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski.

Anna i Robert Lewandowscy
Anna i Robert LewandowscyGJLEast News

Cezary Kucharski po raz kolejny odniósł się do życia prywatnego i zawodowego swojego byłego podopiecznego, Roberta Lewandowskiego. W rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem z portalu "Świat Gwiazd" 54-latek wyjawił, ile pieniędzy miał swego czasu inkasować kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski. Nie zabrakło także wątku małżeństwa napastnika z byłą karateczką, Anną Lewandowską. Menedżer ujawnił, że kiedy poznał tę dwójkę, to piłkarz był osobą dominującą w ich związku. "No oboje mają charakter... Rządzi Robert, to jest jakby dla mnie oczywiste. Jak ich poznałem, to rządził Robert" - stwierdził.

54-latek dodał także, że gdy miał okazję współpracować z Robertem Lewandowskim, ten był mocno związany ze swoją rodziną, jednak nie jest w stanie ocenić, jak sytuacja wygląda teraz. "Na tamtym etapie, na którym ja ich jeszcze znałem, to tak. Dziś nie wiem, jak jest. Nie byłbym zdziwiony, jakby było inaczej. Jak ktoś się wybija zbyt wysoko, to często nie ma czasu dla najbliższych. To jest tak, że Robert jest tym królem. Nie mówię tego, bo tak sobie wymyśliłem. Robert i Anna stworzyli sobie taką strategię marketingową. Ich ludzie tak stworzyli - król i królowa Polski - mnie to śmieszy" - oznajmił Kucharski.

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Cezary Kucharski niegdyś był niezwykle ważną postacią w życiu Roberta Lewandowskiego, dziś jednak wygląda to zupełnie inaczej. Panowie w 2018 roku zakończyli współpracę, a rozstali się w - delikatnie mówiąc - mało "przyjaznych" okolicznościach.

Kilka lat później kapitan "Biało-Czerwonych oskarżył 54-latka o szantażowanie jego i jego małżonki oraz próbę wyłudzenia 20 mln euro w zamian za nieujawnienie rzekomych nieprawidłowości finansowych. Sprawa ta szybko wykroczyła poza salę sądową i trafiła do opinii publicznej.

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Dwie elegancko ubrane osoby w granatowych marynarkach i okularach wychodzą z windy; kobieta ma spięte włosy i założone ciemne okulary, mężczyzna krótkie włosy i prostokątne okulary korekcyjne.
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