Robert Lewandowski zdecydował się opuścić Europę. Polak po wygaśnięciu umowy z FC Barcelona obrał kierunek zaoceaniczny. Lewandowski podpisał umowę z Chicago Fire, które bardzo mocno zabiegało o jego podpis pod umową. 37-latek wybrał USA ponad większymi pieniędzmi w Arabii Saudyjskiej.

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Początek w Chicago nie był jednak dla Lewandowskiego. W pierwszym występie "Lewy" zagrał w hicie przeciwko Interowi Miami. Polak spisał się słabo, a jego koledzy niewiele lepiej. Ostatecznie ekipa z Miami wygrał 3:2. W drugim meczu Lewandowskiego i kolegów czekał wyjazd na mecz z New York City.

Lewandowski piłkarzem kolejki. Jest komunikat

W tym spotkaniu Lewandowski znów nie wypadł dobrze, a drużyna przegrała 1:3. Przełamanie zarówno dla Chicago, jak i Lewandowskiego przyszło w 19. kolejce. "Strażacy" wygrali 2:1, a oba gole dla ekipy z Chicago strzelił właśnie kapitan reprezentacji Polski. To pierwsze trafienia Lewandowskiego w USA.

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Jak się okazuje, występ naszego napastnika był na tyle imponujący, że Lewandowski został za niego nagrodzony tytułem. "Już rozświetla ligę. Robert Lewandowski wygrywa nagrodę dla najlepszego piłkarza kolejki" - czytamy w oficjalnym komunikacie, który pojawił się na portalu X.com.

Do końca sezonu zasadniczego MLS pozostało Chicago Fire jeszcze kilkanaście meczów. W tym momencie "Strażacy" plasują się na czwartym miejscu w tabeli konferencji wschodnie ze stratą 11 oczek do Nashville SC. Ta lokata w tym momencie dawałaby Chicago awans do 1/8 finału play-offów MLS.

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Robert Lewandowski Omar Vega Getty Images





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