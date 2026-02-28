Wystarczyły 24 minuty. Lewandowski ustalił wynik na Camp Nou. Pięć goli

Polski napastnik nie wystąpił w meczu z Villarrealem od pierwszej minuty. Tym razem Hansi Flick zaufał Ferranowi Torresowi, który nie zdołał wpisać się na listę strzelców.

Show na Camp Nou dał Lamine Yamal. 18-latek zdobył trzy bramki, to jego pierwszy hat-trick w karierze. W 67. minucie na boisku zameldował się Lewandowski, zajął miejsce wspomnianego Torresa.

FC Barcelona - RCD Mallorca 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Lewandowski z kolejnym golem. Świetny mecz Barcelony

Nasz rodak - w odróżnieniu do Hiszpana - potrzebował 24. minut, aby trafić do siatki. Kulminacyjnym momentem akcji było cudowne dogranie Pedriego do Julesa Kounde. Francuski defensor umiejętnie, bez przyjęcia podał do Roberta Lewandowskiego, który tylko dołożył nogę i skierował piłkę do pustej bramki.

Rozwiń

Początkowo liniowy odgwizdał spalonego, jednak po interwencji VAR-u nie było już wątpliwości. 37-latek strzelił gola w prawidłowy sposób. To jego 11. trafienie w tym sezonie La Liga.

Robert Lewandowski ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Robert Lewandowski Javier Garcia/Shutterstock East News

Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski - KGHM Chrobry Głogów. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport