Wystarczyły 24 minuty. Lewandowski ustalił wynik na Camp Nou. Pięć goli

Co to był za mecz Barcelony! Piłkarze Hansiego Flicka na własnym stadionie rozbili 4:1 Villarreal. Autorem ostatniego trafienia w całym meczu był Robert Lewandowski, który pojawił się na murawie w drugiej połowie.

Polski napastnik nie wystąpił w meczu z Villarrealem od pierwszej minuty. Tym razem Hansi Flick zaufał Ferranowi Torresowi, który nie zdołał wpisać się na listę strzelców.

Show na Camp Nou dał Lamine Yamal. 18-latek zdobył trzy bramki, to jego pierwszy hat-trick w karierze. W 67. minucie na boisku zameldował się Lewandowski, zajął miejsce wspomnianego Torresa.

Lewandowski z kolejnym golem. Świetny mecz Barcelony

Nasz rodak - w odróżnieniu do Hiszpana - potrzebował 24. minut, aby trafić do siatki. Kulminacyjnym momentem akcji było cudowne dogranie Pedriego do Julesa Kounde. Francuski defensor umiejętnie, bez przyjęcia podał do Roberta Lewandowskiego, który tylko dołożył nogę i skierował piłkę do pustej bramki.

Początkowo liniowy odgwizdał spalonego, jednak po interwencji VAR-u nie było już wątpliwości. 37-latek strzelił gola w prawidłowy sposób. To jego 11. trafienie w tym sezonie La Liga.

