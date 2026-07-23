Wystarczył debiut bez gola. Oto co w Chicago napisali o Lewandowskim. Niestety

Planowo Robert Lewandowski miał zadebiutować w Chicago Fire podczas spotkania przeciwko Vancouver Whitecaps. Mecz ten nie doszedł do skutku ze względu na stan powietrza w "Wietrznym Mieście", którego powodem był dym powstały w skutek pożarów w Kanadzie.

W takiej sytuacji Polak pierwsze starcie w koszulce "Strażaków" zanotował w nocy z środy na czwartek naszego czasu. Rywalami Fire był Inter Miami, który zagrał na własnym stadionie. Gospodarze triumfowali 3:2 po dwóch golach Luisa Suareza i trafieniu Prestona Plambecka.

Wątpliwy debiut Lewandowskiego. Chicago Fire ogłasza. Nie tak miało być

Na listę strzelców nie udało się wpisać byłemu napastnikowi Barcelony, choć trener Gregg Berhalter postawił na niego od pierwszej minuty. W drugiej połowie jego miejsce zajął Robin Lod.

Z pewnością lider kadryJana Urbana liczył na lepszy debiut. W końcu z miejsca stał się największą gwiazdą Chicago Fire. Teraz wszystkie spotkania są promowane jego nazwiskiem.

Po ostatnim gwizdku podsumowanie spotkania pojawiło się na łamach oficjalnej strony amerykańskiego klubu, gdzie skomentowano występ Polaka. "Robert Lewandowski debiutuje w MLS w przegranym 2:3 wyjazdowym meczu z Interem Miami CF" - przekazano informacyjnie w tytule.

"Podczas gdy wszyscy skupiali uwagę na pierwszych minutach Lewandowskiego w nowej drużynie, podanie do tyłu prześlizgnęło się pod nogami bramkarza Miami, Rocco Ríosa Novo, i wpadło do bramki, dając drużynie Fire nieoczekiwane prowadzenie 1:0 w niecałe 20 minuty meczu" - a to już szczegóły relacji spotkania, w którym naszemu rodakowi nie udało się pokonać bramkarza rywali.

Chicago Fire odnotowało statystycznie fakt niemocy strzeleckiej Lewandowskiego na start przygody w nowym zespole. "Światowa ikona piłki nożnej stała się siódmym piłkarzem urodzonym w Polsce, który wystąpił w barwach Chicago Fire FC w rozgrywkach ligowych, ale nie udało mu się zostać czternastym piłkarzem w historii klubu, który strzelił gola w swoim pierwszym występie" - czytamy.

Szansę na otwarcie licznika z bramkami 37-latek będzie miał za trzy dni. Wtedy - w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu - "Strażacy" zagrają z New York City.

Robert Lewandowski w barwach Chicago Fire Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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