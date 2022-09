Wyróżnili Roberta Lewandowskiego! Tylko jeden zawodnik był lepszy

W sobotę Lewandowski zagrał kolejne świetne spotkanie w La Liga. Barcelona pokonała Elche 3-0, a Polak nie dość, że zdobył dwie bramki, to jeszcze po faulu na nim czerwoną kartkę otrzymał Gonzalo Verdu.

Robert Lewandowski liderem klasyfikacji strzelców

Dzięki kolejnym dwóm trafieniom napastnik reprezentacji Polski umocnił się na czele klasyfikacji strzelców La Liga. Lewandowski w sześciu spotkaniach zdobył osiem bramek, czyli o dwie więcej od znajdującego się na drugiej pozycji Borja Iglesiasa z Betisu Sewilla.

- Jestem zaskoczony tym, jakim człowiekiem jest Robert Lewandowski. To bardzo skromny i pracowity profesjonalista. Bardzo się angażuje, do tego jest głodny sukcesu. To luksus mieć go w zespole - podkreślał po wygranej z Elche Xavi Hernandez, trener Barcelony.

Robert Lewandowski w "11" kolejki La Liga

Dwa gole otworzyły również Lewandowskiemu drzwi do "11" kolejki La Liga. Polak otrzymał notę 8.5, czyli niemal najwyższą z całej ligi. Lepszą dostał tylko Jeremias Ledesma, argentyński bramkarz FC Cadiz (8.6).

Robert Lewandowski kapitanem Barcelony? Jest jednym z kandydatów!

Trzeba przyznać, że ostatnia kolejka była wybitnie udana dla całej drużyny Barcelony. Po raz pierwszy od ponad dwóch lat Katalończycy wskoczyli na fotel lidera (choć tylko na dobę, bo w niedzielę Real Madryt pokonał Atletico Madryt 2-1), a do "11" La Liga trafiło aż pięciu graczy "Dumy Katalonii". Obok Lewandowskiego wyróżnieni zostali Memphis Depay (7.6), Pedri (7.8), Frenkie de Jong (8.4) oraz Alejandro Balde (8.4).

Dzięki wgranej Barcelona po sześciu kolejkach ma 16 punktów i jest wiceliderem, bo kompletem zwycięstw może pochwalić się Real Madryt.

Teraz piłkarze "Dumy Katalonii" rozjechali się na zgrupowania reprezentacji narodowych, a kolejne spotkanie ligowe zagrają 1 października na wyjeździe z Mallorcą.

PJ