Wyróżnili Lewandowskiego, jest tam gdzie Messi i Ronaldo. Kosmiczny poziom Polaka

Robert Lewandowski w poprzednim sezonie miał pewne okresy strzeleckiego przestoju, ale nawet mimo to zdołał on praktycznie do końca kampanii brać realny udział w walce o Trofeo Pichichi - ostatecznie pod względem zdobytych goli wyprzedzili go jedynie Artem Dowbyk i Alexander Soerloth, a na poziomie 19 bramek zrównał się z nim wyłącznie Jude Bellingham.