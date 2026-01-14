W pierwszych trzech sezonach się nie udało, ale została jeszcze jedna szansa. Po tym sezonie kontrakt Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona wygasa, więc w kontekście zwycięstwa w Lidze Mistrzów dla Polaka jest to "teraz albo nigdy".

W fazie ligowej Ligi Mistrzów FC Barcelona zajmuje dopiero 15. miejsce na dwie kolejki przed końcem. Wszystko wskazuje na to, że nie zakwalifikuje się do czołowej "8", więc będzie musiała przebrnąć do play-offów przez baraże.

Aktualnie FC Barcelona ma dobry moment. Jest świeżo po zdobyciu pierwszego trofeum w tym sezonie. Superpuchar Hiszpanii smakował jeszcze lepiej, bo w wielkim finale udało się pokonać Real Madryt.

"Królewscy" jednak, delikatnie mówiąc, mają swoje problemy. W Lidze Mistrzów natomiast Barcelonie w końcu przyjdzie się mierzyć z najlepszymi drużynami w Europie, których forma jest bardzo wysoka.

Obraniak odebrał szansę Lewandowskiemu. Później wdał się w przepychankę z kibicami Barcelony

Ludovic Obraniak, który na co dzień jest ekspertem francuskiego "L'Equipe" szanse Barcelony na sukces w Lidze Mistrzów ocenił bardzo pesymistycznie.

- Nie widzę tego, żeby Barça zaistniała w dwumeczu przeciwko Bayernowi czy PSG - wyznał Ludovic Obraniak.

- PSG zadaje kłam tej logice - odpisał Obraniakowi profil Actualité - Barça, powołując się na ostatnie zwycięstwo Paris FC z PSG w Pucharze Francji.

Rzeczywiście, PSG w tym sezonie nie jest już tą samą drużyną, co w poprzednim, a porażka i odpadnięcie z Pucharu po rywalizacji z Paris FC temu dowodzi. Na tę uwagę Ludovic Obraniak jednak wyjątkowo się rozzłościł i odpisał w następujący sposób:

- Ta społeczność nigdy nie rozczarowuje... widać, że u niektórym brakuje oleju w głowie… przyszłość ponownie przyzna mi rację, tak jak z Quique Setienem… nie mogę się doczekać, żeby wypić wasze łzy, płaczki blaugrana - komentuje Obraniak.

Obraniak pełni, co prawda, rolę eksperta bardzo popularnego medium, ale w tym przypadku poziom dyskusji został przez niego drastycznie obniżony. W późniejszym wpisie były reprezentant Polski dodał, że miał na myśli tylko część kibiców Barcelony, którzy w wiadomościach prywatnych zasypali go wyzwiskami i groźbami.

- Oczywiście nie celuję w prawdziwych kibiców Barcy, którzy w swojej ogromnej większości raczej zgadzają się ze mną - dodał.

Tak czy inaczej słowa Ludovica Obraniaka warto zapamiętać. A jak one się zestarzeją? Przekonamy sie w drugiej połowie sezonu.

Robert Lewandowski Alberto Gardin East News

Ludovic Obraniak Michal Dyjuk/Reporter East News