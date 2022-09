Wypłynęły zarobki Lewandowskiego. Pensja będzie rosła, chyba że…

Kapitan reprezentacji Polski podpisał umowę do czerwca 2026 roku, czyli na cztery sezony. Według dziennikarzy audycji "W co grasz" (nadawanej od poniedziałku do piątku o godz. 12) w pierwszym sezonie zarobi w Barcelonie 10 milionów euro. Przez dwa kolejne lata kontrakt będzie rósł. W sezonie 2023/24 Polak ma zarobić 13 milionów euro, a w kolejnym 16 milionów euro. Ostatni sezon wyceniono na 13 mln euro.

W umowie są też wpisane premie za zdobywanie tytułów, które wynoszą od 300 tys. euro do miliona euro. Jeśli Polak wypełni umowę, z tytułu tylko kontraktu na jego konto wpłyną co najmniej 62 miliony euro.

Barcelona zostawiła sobie furtkę, gdyby Lewandowski zaczął zawodzić. Jeśli w sezonie 2024/2025 rozegra mniej niż 55 proc. spotkań, kataloński klub będzie miał prawo rozwiązać umowę przed jej zakończeniem. Kontrakt wygasa w czerwcu 2026 roku, ale jest w nim też wpisana opcja przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.