Wymowne zachowanie Lewandowskiego w meczu z Walią. Te obrazki mówią wiele

Meczem z Walią Polacy zainaugurowali rozgrywki Ligi Narodów. Do pewnego momentu spotkanie układało się nie za bardzo po myśli "Biało-Czerwonych". W 52. minucie meczu Jonathan Williams posłał piłkę do bramki strzeżonej przez Kamila Grabarę i wyprowadził swój zespół na prowadzenie. To podrażniło podopiecznych Czesława Michniewicza, którzy ruszyli do ataku i ostatecznie wygrali pojedynek po golach Jakuba Kamińskiego i Karola Świderskiego.

Cegiełki do swojego rekordu strzeleckiego nie dołożył natomiast Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski ma na koncie 75 bramek zdobytych w koszulce z orłem na piersi i chwilowo licznik na tym się zatrzymał. Choć sam zawodnik robił wiele, by poprawić wynik. Jego zachowanie na boisku podczas meczu z Walią było wymowne.

Wymowne obrazki z Robertem Lewandowskim na meczu Polska - Walia

"Lewy" nie miał zbyt wielu klarownych sytuacji do strzelenia gola, dlatego próbował kreować je sam . Jak na kapitana przystało, wziął na siebie ciężar gry, wracał po piłkę, aranżował indywidualne akcje i starał się być pomocny także w defensywie. Niektórzy zastanawiali się, czy zamieszanie wokół jego transferu i piłkarskiej przyszłości nie wpłynie negatywnie na koncentrację i postawę kapitana "Biało-Czerwonych", lecz on udowodnił, że było wręcz przeciwnie. Był podwójnie zmobilizowany.

Znaczącym symbolem tego było jego zachowanie pod bramką rywali. Na straty, nieudane podania i zablokowane strzały Lewandowski reagował bardzo emocjonalnie. Raz po raz skrywał twarz w dłoniach, kręcił głową, a czasem jego mowa ciała zdradzała... frustrację.

To, że kapitan reprezentacji Polski mimo własnych starań mógł czuć się bezsilny, zauważają media z Wysp. "W porażce Walii był pozytyw, a mianowicie utrzymywanie Roberta Lewandowskiego w ryzach właściwie przez cały czas" - pisze Sky Sports. "Z pewnością nie był to pamiętny wieczór dla Roberta Lewandowskiego, ale pomogli mu koledzy z ławki rezerwowych" - dodają dziennikarze "The Sun".

