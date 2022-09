Wymowne obrazki z Lewandowskim przed Ligą Mistrzów. Rzuca się w oczy jedno

Oprac.: Katarzyna Pociecha Robert Lewandowski

Do sieci trafiły zdjęcia Roberta Lewandowskiego podczas treningu z Barceloną. On i zespół przygotowują się do meczu w Lidze Mistrzów. 7 września zagrają przeciwko Viktorii Pilzno. Na fotografiach w oczy rzuca się jedno - zachowanie "Lewego". Widać, że w nowym otoczeniu czuje się bardzo swobodnie.

Zdjęcie Robert Lewandowski na treningu przed meczem FC Barcelona - Viktoria Pilzno w Lidze Mistrzów / AFP